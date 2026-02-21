Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка Telegram
Армия

Алаудинов рассказал об уничтожении латиноамериканских наемников в зоне СВО

Алаудинов: спецназ «Ахмат» уничтожил отряд латиноамериканских наемников ВСУ
Сергей Бобылев/РИА Новости

Военнослужащие группы Аида спецназа «Ахмат» в январе уничтожили формирование латиноамериканских наемников, воевавших на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил ТАСС командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

По его словам, латиноамериканские наемники находятся на разных участках в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

При этом генерал отметил, что основную массу военнослужащих ВСУ составляют мобилизованные, идейных последователей Киева меньше, чем было в начале спецоперации.

«Говорить о том, что нацистская составляющая полностью выбита, нам, конечно, не приходится, потому что там промывка мозгов идет постоянно, и они готовят именно таких «упоротых» бойцов», — поделился Алаудинов.

Генерал также рассказал, что украинский батальон «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) продолжает активно восполняться и уже превратился в очень крупное подразделение, но одновременно с этим все чаще многие военнослужащие из «Азова» и «Айдара» (признан террористической организацией и запрещен в России) при первой же возможности сдаются в российский плен, чтобы сохранить свои жизни.

Ранее Кадыров рассказал о гуманизме бойцов «Ахмата».
 
Теперь вы знаете
Россияне накопили чудовищно много денег. Как это может сломать экономику
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!