Алаудинов рассказал об уничтожении латиноамериканских наемников в зоне СВО

Военнослужащие группы Аида спецназа «Ахмат» в январе уничтожили формирование латиноамериканских наемников, воевавших на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил ТАСС командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

По его словам, латиноамериканские наемники находятся на разных участках в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

При этом генерал отметил, что основную массу военнослужащих ВСУ составляют мобилизованные, идейных последователей Киева меньше, чем было в начале спецоперации.

«Говорить о том, что нацистская составляющая полностью выбита, нам, конечно, не приходится, потому что там промывка мозгов идет постоянно, и они готовят именно таких «упоротых» бойцов», — поделился Алаудинов.

Генерал также рассказал, что украинский батальон «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) продолжает активно восполняться и уже превратился в очень крупное подразделение, но одновременно с этим все чаще многие военнослужащие из «Азова» и «Айдара» (признан террористической организацией и запрещен в России) при первой же возможности сдаются в российский плен, чтобы сохранить свои жизни.

Ранее Кадыров рассказал о гуманизме бойцов «Ахмата».