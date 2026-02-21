Размер шрифта
Российский командир рассказал о работе военного мессенджера

Командир Гектор: военный мессенджер передает текст, видеозвонки и разные файлы
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военный мессенджер, используемый в зоне проведения спецоперации, способен передавать текст, видеозвонки и любые файлы. Об этом рассказал командир взвода с позывным «Гектор», передает RT.

По его словам, отечественный мессенджер работает по каналам связи, которые защищены сертифицированными средствами.

Некоторое время назад российские пользователи начали массово жаловаться на сбой работы мессенджера Telegram. Военнослужащие, находящиеся в зоне специальной военной операции (СВО), а также военкоры призвали российские власти не блокировать мессенджер, поскольку считают, что в настоящее время альтернативы ему нет. Доброволец Алексей Черников с позывным «ЦСКА» рассказал, что через платформу осуществляется взаимодействие между позициями, координация действий и работа операторов беспилотников.

Ранее Дмитрий Песков рассказал, обсуждают ли в Кремле блокировку Telegram.
 
