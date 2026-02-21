Размер шрифта
В Венгрии рассказали о возможности «уничтожить» Украину за три недели

Аналитик Кошкович заявил, что Венгрия может уничтожить Украину за три недели
Jacob King/Pool Photo/AP

Венгрия способна уничтожить Украину за три недели. Такое мнение высказал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в социальной сети Х, комментируя решение Будапешта заблокировать выделенный Евросоюзом кредит для Киева.

По его словам, Владимир Зеленский планировал «добиться существенного повышения цен на газ в Венгрии перед предстоящими выборами», однако «теперь он обанкротится еще раньше».

«Поставки дизельного топлива прекращены. Танки и самолеты работают на дизельном топливе. И, если это будет зависеть от нас, его военная разведка тоже будет урезана. Прежде чем все это закончится, мы, возможно, продемонстрируем, как можно уничтожить Украину за три недели», — написал Кошкович.

До этого Венгрия заблокировала одобрение кредита Европейского союза Украине в размере €90 млрд, связав свою позицию с ситуацией вокруг транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба». Поскольку для запуска механизма финансовой помощи требуется единогласие всех 27 государств — членов ЕС, решение Будапешта фактически приостанавливает предоставление Киеву средств, рассчитанных на 2026–2027 годы.

Ранее Орбан обвинил Украину в подрыве «Северных потоков».
 
