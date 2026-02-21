Врач рассказала, как связаны больные зубы у детей и частые ангины

Стоматолог Джалилова: больные зубы у детей ведут к ангинам и гастритам

Кариес, пульпит и ранняя потеря молочных зубов у детей ведут к заболеваниям желудочно-кишечного тракта, частым ангинами, отитам и гайморитам. Об этом «Газете.Ru» рассказала детский стоматолог-гигиенист Насиба Джалилова.

Врач отмечает, что некоторые родители воспринимают молочные зубы ребенка не серьезно, ослабляя наблюдение за их здоровьем. Такое промедление часто приводит к быстрому развитию кариеса и необходимости удалить зуб.

«Ранняя потеря молочных зубов снижает эффективность жевания, что провоцирует проблемы с желудочно-кишечным трактом», – пояснила Джалилова.

Так происходит из-за того, что плохо измельченная пища переваривается дольше. Кроме того, желудку приходится активнее вырабатывать соляную кислоту и пищеварительные ферменты.

«Если пустить ситуацию на самотек, больные зубы также становятся хроническим очагом инфекции: бактерии разносятся с кровотоком, ослабляя иммунитет и провоцируя частые ангины, отиты и гаймориты. Дополнительно разитие патогенной флора ведет к гастритам», – добавила стоматолог.

Эксперт уточнила, что из-за зубной боли дети могут отказываться от твердой еды в пользу мягкой, что грозит дефицитом веса. Отсутствие жевательной нагрузки тормозит рост челюстей: они остаются узкими, вынуждая ребенка дышать ртом и формируя серьезные нарушения прикуса.

«Кроме того, позднее обращение к врачу с острой болью влияет и на психику – сложная и неприятная процедура лечения формирует у ребенка стойкую пожизненную фобию», – заключила эксперт.

Ранее в России научились восстанавливать десны без операции.