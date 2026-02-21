Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу

Гидрометцентр РФ: в субботу в Москве ожидается до -3°C

В субботу в Москве ожидается облачная погода и до -3°C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

По информации синоптиков, утром возможен небольшой снег и гололедица. Днем столбик термометра покажет -3... -1°C. В ночь на воскресенье похолодает до -9°C.

В Подмосковье днем ожидается -6... -1°C, в ночь на воскресенье столбики термометра опустятся до -12°C.

До этого ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала ТАСС, что в Москве в ближайшие дни ожидается небольшой и умеренный снег. По ее словам, такой снегопад, какой накрыл столицу 19 февраля, не повторится. Однако, осадки ожидаются практически каждый день в течение ближайшие недели.

21 февраля профессор географического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Андрей Шихов рассказал, что в ближайшие пять дней аномальных морозов можно ожидать жителям Сибирских регионов.

По словам ученого, сильное похолодание будет в регионах ХМАО и ЯНАО, температура опустится на 15-18°C ниже нормы.

