Пенс обсудил с Зеленским энергетическую независимость Украины
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Вице-президент США Майк Пенс обсудил в ходе встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Варшаве энергетическую независимость Украины, передает РИА «Новости».
«Лидеры обсудили проделанный прогресс в обеспечении энергетической независимости Украины», — говорится в сообщении.
Пенс также приветствовал усилия Зеленского по осуществлению «смелых реформ по борьбе с коррупцией и улучшению бизнес климата для привлечения иностранных инвестиций».
Ранее Владимир Зеленский заявил, что в Донбассе в скором времени наступит мир.