Пенс обсудил с Зеленским энергетическую независимость Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский и вице-президент США Майк Пенс, 1 сентября 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский и вице-президент США Майк Пенс, 1 сентября 2019 года
Президент Украины Владимир Зеленский и вице-президент США Майк Пенс, 1 сентября 2019 года
Petr David Josek/AP

Вице-президент США Майк Пенс обсудил в ходе встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Варшаве энергетическую независимость Украины, передает РИА «Новости».

«Лидеры обсудили проделанный прогресс в обеспечении энергетической независимости Украины», — говорится в сообщении.

Пенс также приветствовал усилия Зеленского по осуществлению «смелых реформ по борьбе с коррупцией и улучшению бизнес климата для привлечения иностранных инвестиций».

Ранее Владимир Зеленский заявил, что в Донбассе в скором времени наступит мир.