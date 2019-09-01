Пенс обсудил с Зеленским энергетическую независимость Украины

Вице-президент США Майк Пенс обсудил в ходе встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Варшаве энергетическую независимость Украины, передает РИА «Новости».

«Лидеры обсудили проделанный прогресс в обеспечении энергетической независимости Украины», — говорится в сообщении.

Пенс также приветствовал усилия Зеленского по осуществлению «смелых реформ по борьбе с коррупцией и улучшению бизнес климата для привлечения иностранных инвестиций».

Ранее Владимир Зеленский заявил, что в Донбассе в скором времени наступит мир.