Пелоси призвала прекратить насилие в США после стрельбы в Техасе
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Демократ и спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси после стрельбы в городе Одесса, штате Техас стрельбы призвала членов сената покончить с насилием с применением огнестрельного оружия в Соединенных Штатах. Об этом она написала в своем твиттере.
Пелоси считает, что сенат должен принять закон, который предполагает ужесточение требований к проверке данных покупателей огнестрельного оружия в США.
«Всему есть предел», — отметила Пелоси.
По словам конгрессмена, жители США каждый день платят катастрофическую цену из-за эпидемии насилия с использованием огнестрельного оружия.
Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в американском городе Одесса погибли пять человек и 21 гражданин пострадал.