Пелоси призвала прекратить насилие в США после стрельбы в Техасе

Демократ и спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси после стрельбы в городе Одесса, штате Техас стрельбы призвала членов сената покончить с насилием с применением огнестрельного оружия в Соединенных Штатах. Об этом она написала в своем твиттере.

Пелоси считает, что сенат должен принять закон, который предполагает ужесточение требований к проверке данных покупателей огнестрельного оружия в США.

«Всему есть предел», — отметила Пелоси.

По словам конгрессмена, жители США каждый день платят катастрофическую цену из-за эпидемии насилия с использованием огнестрельного оружия.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в американском городе Одесса погибли пять человек и 21 гражданин пострадал.