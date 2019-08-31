Экс-замгенпрокурора Украины раскритиковал американские учебники для депутатов

Экс-замгенпрокурора Украины Ренат Кузьмин возмутился американскими учебниками для депутатов Рады. Об этом он написал в своем телеграме.

По его словам, первое пособие, которое получили парламентарии называется «Деятельность народного депутата Украины в Верховной раде Украины».

Он отметил, что этот учебник важен и пособия нужны депутатам.

Однако его возмутило, что книга была издана при поддержке Америки

«Выходит, даже учебники для новоизбранных украинских депутатов пишут в США», — написал он.

Ранее сообщалось, что политолог оценил украинский учебник по географии.