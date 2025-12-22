СК начал расследование взрыва машины на юге Москвы с пострадавшим

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту происшествия на юге Москвы, в результате которого пострадал человек. Об этом сообщили в столичном управлении Следственного комитета РФ.

По информации ведомства, инцидент произошел на улице Ясеневой. В ходе происшествия был поврежден автомобиль, а также получил травмы один человек. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

Инцидент произошел рано утром 22 декабря на парковке. Жители близлежащих домов услышали громкий хлопок, после чего с улицы Ясеневой был виден густой черный дым и зарево от пожара. В результате взрыва переднюю часть легкового автомобиля разнесло на части.

Предварительно сообщается, что пострадавшим оказался водитель машины. По информации SHOT, он получил сильную контузию.

До этого в Москве задержали водителя, который перевозил взрывное устройство в багажнике автомобиля. Подозрительную машину остановили неподалеку от института ГосНИИП. Полицейские сразу заподозрили неладное из-за странного и нервозного поведения шофера. Они попросили открыть багажник, а внутри оказалось взрывное устройство.

