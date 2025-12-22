Орбан: антироссийские санкции уничтожают экономику Европы, а не Россию

Санкции Запада в отношении России сокрушили европейскую экономику прежде всего, а не российскую. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей странице в соцсети X.

Он напомнил, что в Брюсселе обещали экономический кризис для России, однако вместо этого «они сокрушили Европу». В частности, резко выросли цены на нефть и газ, рухнула конкурентоспособность, экономики европейских стран отстали, написал Орбан.

Политик назвал это ценой ошибочных решений.

Орбан добавил, что сейчас нужно начать переговоры о мире, а не придерживаться курса на дальнейшую эскалацию.

19 декабря глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что руководители стран — членов Европейского союза (ЕС) во время заседания Евросовета единогласно приняли решение продлить еще на полгода 19 пакетов санкций против России.

15 декабря Совет ЕС утвердил санкции в отношении России, впервые с начала специальной военной операции не сумев объединить их в масштабный пакет ограничительных мер.

Введенные ограничения подразумевают внесение в санкционный список 17 физических лиц, 4 юридических лиц и организаций, а также 40 танкеров, предположительно осуществляющих транспортировку российской нефти.

Ранее в ЕС придумали, как обойти вето Венгрии в вопросе заморозки российских активов.