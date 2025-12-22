В Саратове семилетнего мальчика нашли на улице раздетым в мороз

В Саратове прохожие спасли ребенка, который оказался один на улице в неподходящей для зимы одежде. Об этом сообщает УМВД области.

Мальчика, одетого не по погоде, нашли на остановке прохожие и вызвали полицию. Чтобы спасти ребенка от переохлаждения, полицейские сразу же отвезли его в теплое помещение ближайшего отдела полиции, параллельно вызвав для осмотра бригаду скорой помощи.

Выяснилось, что первоклассник сбежал из дома пока его мать спала, женщина пришла домой с ночной смены. Ранее семья в поле зрения полиции не попадала. Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

До этого в Воронеже матери, которая заперла дочь и ушла из дома на 4 дня, дали 8,5 года колонии. Женщина ушла на тусовку, спрятав от девочки еду и воду, девочка забралась на подоконник, где ее заметили прохожие.

Ранее дело возбудили против жительницы Красноярского края, державшей сына в грязи и мусоре.