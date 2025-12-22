На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Саратове семилетнего мальчика нашли на улице раздетым в мороз

В Саратове на остановке нашли замерзавшего мальчика
true
true
true
close
Shutterstock/Evtushkova Olga

В Саратове прохожие спасли ребенка, который оказался один на улице в неподходящей для зимы одежде. Об этом сообщает УМВД области.

Мальчика, одетого не по погоде, нашли на остановке прохожие и вызвали полицию. Чтобы спасти ребенка от переохлаждения, полицейские сразу же отвезли его в теплое помещение ближайшего отдела полиции, параллельно вызвав для осмотра бригаду скорой помощи.

Выяснилось, что первоклассник сбежал из дома пока его мать спала, женщина пришла домой с ночной смены. Ранее семья в поле зрения полиции не попадала. Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

До этого в Воронеже матери, которая заперла дочь и ушла из дома на 4 дня, дали 8,5 года колонии. Женщина ушла на тусовку, спрятав от девочки еду и воду, девочка забралась на подоконник, где ее заметили прохожие.

Ранее дело возбудили против жительницы Красноярского края, державшей сына в грязи и мусоре.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Где в России вкусно поесть: 10 направлений для гастротуризма
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами