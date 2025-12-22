проект

В России придумали, как повысить прочность протезов тазобедренных суставов

В МИФИ создали новый метод пайки керамики и металла протеза тазобедренного сустава

University of Maryland School of Medicine

Ученые НИЯУ МИФИ разработали новую технологию пайки композитной керамики и титана. Она поможет повысить надежность эндопротеза тазобедренного сустава, головка которого ранее трескалась при повышенных физических нагрузках, рассказали «Газете.Ru» в НИЯУ МИФИ.

Важная проблема таких протезов заключается в том, что подвижная головка, изготавливаемая из композитной керамики, надевается на ножку из титанового сплава, и поскольку керамика в целом обладает низкой ударной прочностью, то если человек с эндопротезом позволяет себе повышенные физические нагрузки, — например, прыжки, — то головка эндопротеза может треснуть.

Решение данной проблемы может заключаться в том, чтобы впаять в головку эндопротеза металлическую (титановую) втулку, которая будет служить промежуточным звеном между керамической головкой и титановой ножкой и демпфировать часть нагрузок на головку. Однако в этом случае возникает проблема с технологией пайки.

«Сейчас единственный широко используемый метод получения биосовместимых паянных соединений — это пайка чистым золотом. Это очень дорого, но зато это гарантированно работает, то есть никаких проблем с коррозией нет, потому что золото — благородный металл и может работать внутри человеческого тела. Но золото плавится при температуре 1065 градусов, а значит пайка происходит при температуре где-то 1090 градусов, и это проблема, потому что, когда конструкция охлаждается, керамика может треснуть», — рассказал представитель научной группы, доцент НИЯУ МИФИ Иван Федотов.

Решением этой проблемы стала разработанная в МИФИ технология пайки, состоящая из трех шагов: нанесения на поверхность керамической головки насечек с помощью лазерной обработки, нанесения на поверхность керамики порошка гидрида титана и использование нового, разработанного в МИФИ припоя, состоящего из титана, циркония и кобальта.

Новый припой значительно дешевле, а его температура плавления — 880 градусов — значительно меньше, чем у золота, что уменьшает риск повреждения керамических частей в процессе пайки и последующего охлаждения.

По словам ученого, разработанная технология может пригодиться для изготовления любых имплантатов, работающих внутри человеческого организма, например, зубных, зрительных или слуховых, а также при изготовлении некоторых медицинских инструментов.

Ранне психолог назвала четыре уловки мошенников, на которые попадаются умные люди.

