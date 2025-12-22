В России ожидают рост продаж квартир многодетными семьями

В 2026 году продажи квартир многодетными семьями вырастут на 5–7% по сравнению с 2025 годом из-за расширения налоговой льготы, спрогнозировал для «Газеты.Ru» доцент кафедры естественно-научных дисциплин Университета «Синергия» Кирилл Щербаков.

«В количественном выражении эффект будет умеренным. По оценкам экспертов рынка, рост числа сделок в сегменте семей с детьми может составить порядка нескольких процентов в год, в отдельных регионах — до 5–7%. В масштабах всего рынка жилья это будет малозаметно, но в сегменте семейных сделок эффект окажется более выраженным, особенно в городах с активным рынком новостроек и программами семейной ипотеки. Льгота снимает один из ключевых сдерживающих факторов — необходимость платить налог при продаже жилья до истечения минимального срока владения», — отметил Щербаков.

По его словам, для многодетных семей это часто откладывало переезд, даже когда жилье объективно стало тесным. После расширения льготы часть таких «отложенных» решений будет реализована, добавил экономист. По его словам, однако массовых продаж жилья не будет, потому что такое решение все равно упирается в цены, ставки по ипотеке и доступность альтернативного жилья.

По словам Щербакова, отмена налога при продаже жилья позволяет семье сохранить значительную сумму — от десятков до сотен тысяч рублей, а в крупных городах и больше. Экономист сказал, что эти деньги можно направить на первоначальный взнос, снижение ипотечной нагрузки или покупку более подходящего жилья. В результате уменьшается долговая нагрузка и снижается риск того, что семья окажется «запертой» в неподходящей квартире из-за налоговых потерь, подчеркнул эксперт. Мера не увеличивает доходы напрямую, но делает управление семейными активами более гибким и финансово безопасным, заключил Щербаков.

Льгота позволяет семьям с двумя и более несовершеннолетними детьми или студентом(ами) очного обучения до 24 лет освобождаться от налога на доходы физических лиц при продаже квартиры. Это будет независимо от срока владения жильем при его кадастровой стоимости до 50 млн рублей и покупки нового жилья большей площади или стоимости в том же году или до 30 апреля следующего. Поправки распространяют льготу на семьи с недееспособными детьми любого возраста и случаи рождения второго ребенка после продажи, но не позднее 30 апреля следующего года. Эти изменения конкретизируют критерии улучшения жилищных условий.

