Лукашенко после встречи с Болтоном отправился на бахчу с девушками

Белорусский президент Александр Лукашенко встретился в Минске с советником президента США Джоном Болтоном и отправился на сбор арбузов вместе с девушками. Об этом сообщает «БелТА».

Уточняется, что Лукашенко почти сразу отправился на приусадебный участок, где ему помогали собирать арбузы молодые девушки. Он кидал арбуз в руки блондинке и считал количество собранных арбузов.

Стоит отметить, что Лукашенко отправился собирать арбузы в свой День рождения. 30 августа ему исполнилось 65 лет.

Ранее сообщалось, что Лукашенко подарил Болтону белорусскую водку и передал главе США Дональду Трампу подарки.