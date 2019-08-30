Сенатор призвал к пробуждению президента Грузии от мира миражей

Российский сенатор Алексей Пушков обратился к президенту Грузии Саломе Зурабишвили и призвал ее очнуться от мира грез. Об этом он написал в твиттере.

По его мнению, глава Грузии продолжает ставить российской стороне разные условия, словно Москва умоляет ее о диалоге.

«Пора бы главе Грузии очнуться, а не жить в мире миражей», — подчеркнул Пушков.

Он отметил, что в настоящее время Грузия еще легко отделалась.

«Потеряла этим летом более $60 млн. а могло быть куда хуже», — добавил Пушков.

Ранее президент Грузии заявила о желании уменьшить зависимость от России.