В СБУ заявили о продолжении переговоров по обмену между РФ и Украиной
Пресс-секретарь украинской Службы безопасности Елена Гитлянская заявила, что между российской и украинской сторонами продолжаются переговоры по обмену удерживаемых. Об этом сообщает РИА «Новости».
Стоит отметить, что Гитлянская обратилась к журналистам и сделала заявление. По ее словам, сложный процесс переговоров между странами продолжается.
«Наберитесь терпения, надеюсь, ненадолго», — попросила Гитлянская.
Также она призвала СМИ не публиковать недостоверные данные.
Ранее новый украинский генпрокурор Руслан Рябошапка проинформировал о начале обмена пленными с российской стороной.
25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали, «совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. 27 ноября суд вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины за нарушение границы.