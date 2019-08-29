Утвержден новый состав кабмина Украины

Верховная рада утвердила новое правительство Украины в составе 15 министров и двух вице-премьеров, сообщает ТАСС.

Отмечается, что количество министерств сократили на три. Министерство аграрной политики объединили с минэкономики, энергетики — с министерством экологии, а ведомство по делам молодежи и спорта — с министерством культуры. Также единым целым стали министерство по делам ветеранов и по вопросам неподконтрольных территорий.

Как стало известно, минэкономразвития торговли и сельского хозяйства стал Тимофей Милованов. Назначение на пост вице-премьера по вопросам евроинтеграции получил дипломат и бывший постпред Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба.

Уточняется, что большая часть кабмина — новички. Оксана Маркарова стала министром финансов, а Алексей Оржель занял пост министра энергетики и защиты окружающей среды. Министром образования и науки была выбрана Анна Новосад.

Из прежнего состава правительства на прежнем месте остались лишь глава МВД Арсен Аваков и министр финансов Оксана Маркарова.

Ранее новым премьер-министром Украины стал Алексей Гончарук.