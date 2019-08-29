Путин и Меркель созвонились и обсудили Сирию и Ливию

Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель созвонились и обсудили ряд вопросов, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Зайберта.

Уточняется, что лидеры договорились продолжить подготовку к саммиту в нормандском формате для реализации минских соглашений.

«Они подчеркнули необходимость ускорить переговоры о будущих договорах по транзиту газа», - уточнил Зайберт.

Также отмечается, что первые лица обменялись мнениями относительно ситуации в Сирии, в особенности о военной эскалации на северо-западе страны.

Кроме того, в ходе разговора была затронута тема необходимости политического процесса под эгидой ООН. Путин и Меркель выразили поддержку деятельности спецпосланников ООН по Сирии и Ливии, отметил Зайберт.

Ранее Меркель и Зеленский обсудили по телефону ситуацию в Донбассе.