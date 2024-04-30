Кучеров установил рекорд НХЛ среди российских хоккеистов

Российский нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился результативной передачей в пятом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Флоридой Пантерз», который завершился поражением «молний» со счетом 1:6.

Теперь на его счету 151 очко в нынешнем сезоне с учетом регулярного чемпионата (144) и плей-офф (7). Этот показатель является рекордным среди российских хоккеистов. Прежний рекорд принадлежал также Кучерову, который в четвертой игре серии набрал три очка и обошел по этому показателю нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина (149).

Примечательно, что среди действующих игроков НХЛ Кучеров удерживает вторую позицию по этому показателю. Больше него набрал только форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид в предыдущем сезоне — 173.

«Тампа», которая в последние годы дважды подряд брала Кубок Стэнли (2020, 2021) в этот раз не сумела преодолеть первую стадию плей-офф НХЛ. «Флорида» оказалась сильнее и выиграла серию с результатом 4-1.

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