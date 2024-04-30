Маск назвал единственный оставшийся вопрос в конфликте на Украине

Американский предприниматель и бизнесмен Илон Маск назвал вопрос о взятии Россией Одессы последним оставшимся в украинском конфликте. Об этом он написал в соцсети Х.

«Возьмет ли Россия в конечном итоге Одессу – это, на мой взгляд, единственный оставшийся вопрос», — написал Маск.

Таким образом он отреагировал на на пост издания Zero Hedge, в котором приводились слова главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского об ухудшении ситуации на фронте.

По мнению бизнесмена, Россия не остановится пока полностью не освободит Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области.

29 апреля Илон Маск назвал безумием работу Украины и США над соглашением о безопасности, а также мерах поддержки Киева со стороны Вашингтона, сообщает kp.ru.

До этого эксперт Мюнхенского университета бундесвера Карло Масала выразил уверенность, что следующие два месяца будут крайне тяжелыми для Вооруженных сил Украины.

28 апреля Александр Сырский заявил об обострении ситуации на фронте, которая, по его словам, динамично меняется.

Ранее экс-советник шефа Пентагона заявил, что Украина близится к коллапсу.