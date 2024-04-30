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Стало известно, сколько россиян сталкивались с задержками зарплаты в праздники

«Выберу.ру»: 20% россиян не получали вовремя зарплату перед выходными

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Freepik.com

Почти 20% респондентов сталкивались с задержками выплаты зарплаты, если день выплат приходился на праздники и выходные. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Выберу.ру», копия есть у «Газеты.Ru».

При этом половина из них отметила, что это не единичный случай, а регулярная практика.

Еще 46% опрошенных выразили опасение, что в предстоящие майские праздники их зарплата также задержится, а 23% сообщили, что уже отложили средства на всякий случай. В то же время 65% респондентов заявили, что еще ни разу не сталкивались с подобными задержками и всегда получали зарплату вовремя перед праздниками.

«По нашим данным, четверть опрошенных россиян ожидает увеличения расходов в майские выходные и готовит заранее небольшую финансовую подушку. Интересно отметить, что в такие периоды, как майские праздники, спрос на микрокредитные продукты и кредитные карты растет примерно на 20%. Это свидетельствует о том, что люди ищут дополнительные финансовые ресурсы для покрытия своих расходов в это время», — добавила Анна Романенко.

До этого стало известно, как россияне готовятся к увеличению трат на майских праздниках.

Ранее экономист предостерег россиян от покупки больших сумм долларов и евро.

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