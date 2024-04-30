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Стало известно о том, как ВСУ могут использовать дальнобойный вариант ракет ATACMS

РИА Новости: ВСУ получили от США дальнобойный вариант ракет ATACMS

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Соединенные Штаты передали Вооруженным силам Украины (ВСУ) дальнобойный вариант ракет ATACMS с радиусом действия до 300 километров, в этой связи ВСУ могут «дотянуться» до ряда российских городов. Об этом сообщается в аналитической статье РИА Новости.

Отмечается, что в прошлом году Соединенные Штаты предоставили Украине устаревший вариант ракет ATACMS с радиусом действия до 165 километров на данный момент ВСУ могут использовать дальнобойный вариант этих ракет с радиусом действия до 300 километров.

«То, что Киев получил оперативно-тактические ракеты дальностью около 300 километров, означает, что теперь у ВСУ есть возможность дотянуться практически до любого областного центра в приграничной зоне: Брянска, Орла, Курска, Воронежа и Ростова-на-Дону, не говоря уже о Белгороде», — говорится в сообщении издания.

30 апреля лидер запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что в ночь вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаки Крыма ракетами ATACMS.

По его информации, Киев использовал несколько баллистических ракет ATACMS для атаки на полуостров.

Ранее экс-разведчик США рассказал о бесперспективности применения ракет ATACMS на Украине.

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