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Барабанщик «Коррозии металла» уходит из группы после облавы в России

Shot: барабанщик «Коррозии металла» Бейгун покидает группу, боясь за жизнь

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КОРРОЗИЯ МЕТАЛЛА/VK

Барабанщик рок-коллектива «Коррозия металла» Марк Бейгун покинул группу после того, как его ударили тяжелым предметом по голове во время облавы на концерте в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила директор Мария Рунова Telegram-каналу Shot.

«Он в состоянии шока. У него семья, двое детей, и просто он боится оставить их сиротами, если его покалечат», — призналась женщина.

Она не подтвердила, что Бейгун оказался в коме. Рунова также поделилась с каналом фотографией заявления в полицию, которое директор написала после концерта. В нем женщина просит провести проверку в отношении сотрудника подразделения СОБР после нанесенным им телесных повреждений.

В ночь на 28 апреля на концерте группы «Коррозия металла» в Нижнем Новгороде был задержан лидер коллектива Сергей «Паук» Троицкий, два гитариста и около 40 зрителей после рейда силовиков. Позднее суд оштрафовал Сергея Троицкого за демонстрацию нацистской символики на 1 тыс. рублей. На такую же сумму были оштрафованы задержанные музыканты. Свою вину они не признали.

Позднее Троицкий заявил, что группа приостанавливает свою деятельность. По его словам, после концерта в Нижнем Новгороде музыкантов оштрафовали в общей сложности на 200 тыс. руб., залог до суда составил 1,5 млн руб., также группа потеряла запасные гитары и аппаратуру.

Ранее Зарубина заявила о желании Галкина вернуться в Россию.

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