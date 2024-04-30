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Екатеринбуржцы обнаружили в подъезде жилого дома изнасилованную кошку

Е1: в Екатеринбурге местные жители нашли в своем подъезде изнасилованную кошку

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Julian Stratenschulte/Global Look Press

В подъезде одного из жилых домов Екатеринбурга нашли изнасилованную кошку. Об этом сообщает Е1.

Инцидент произошел на улице Сыромолотова. Местные жители обнаружили животное, которое забилось в шкаф под лестницей. Люди пытались накормить ее, но кошку постоянно рвало. После просмотра кадров с камер видеонаблюдения выяснилось, что питомца в подъезд подкинул неизвестный, закрывший лицо капюшоном.

Одна из горожанок отправилась в ветеринарную клинику. Там выяснилось, что питомец истощен. Исходя из состояния внутренних органов, специалист сделал вывод, что животное изнасиловали.

«Ветврач даже связывалась с хирургом для второго мнения», – поделилась екатеринбурженка.

После публикации в СМИ, на ситуацию обратили внимание в правоохранительных органах. Как сообщили в МВД региона, проводится проверка.

По словам юриста, ответственному за произошедшее человеку может грозить от трех до пяти лет лишения свободы по статье о жестоком обращении с животным.

Ранее в ЯНАО нашли шпица в тяжелом состоянии, выброшенного неизвестным в мусорный бак у кемпинга.

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