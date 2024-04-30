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В Петербурге неизвестный угрожал семье и обстрелял их из окна квартиры

В Петербурге мужчина открыл стрельбу по семейной паре

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Shutterstock

Житель Петербурга несколько раз выстрелил в супружескую пару. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в Красном Селе, на улице Лермонтова. По словам собеседника, сначала мужчина угрожал 62-летней женщине и ее мужу на улице.

После этого он вернулся домой, где из квартиры несколько раз выстрелил в семейную пару. Предположительно, в качестве оружия подозреваемый использовал пневматическое ружье.

О пострадавших не сообщается. Информация о том, обратились ли пожилые люди в полицию, также отсутствует.

До этого в Карелии мужчину задержали за то, что он прострелил подростку лоб. По версии следствия, в день инцидента пьяный россиянин заметил двоих подростков на улице и схватился за пневматический пистолет. Школьники бросились бежать, но один из них получил травмы.

Медики осмотрели рану и сделали вывод о том, что она не представляет серьезной угрозы, так как пуля проникла под кожу и не затронула органы. Специалисты извлекли пулю и направили пациента на амбулаторное лечение.

Ранее в Петербурге мужчина обстрелял балкон соседа из страйкбольного оружия.

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