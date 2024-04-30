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Российского голкипера НХЛ обвинили в обмане

Тренер «Тампы» Купер: голкипер «Флориды» Бобровский обманул судей в матче НХЛ

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Lynne Sladky/AP

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер заявил, что российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский хитростью повлиял на судей в моменте с незасчитанной шайбой в пятом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит ESPN.

«Он не видел шайбу, дергался, и, возможно, это был совершенно случайный контакт. Но теперь наша очередь оспорить это, поскольку на судей повлияла реакция со стороны вратаря. Боб все сделал правильно. Он обманул их», — заявил Купер.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Амерант Банк Арена» в американском городе Санрайз, завершилась со счетом 6:1 в пользу «Пантерз». Дважды арбитр матча отменял голы «Лайтнинг» в этом поединке — с нарушением правил ворота поражали Михаил Сергачев и Этони Чирелли. Купер указал, что Бобровский применил хитрость в моменте с шайбой Чирелли.

Бобровский отразил 31 бросок по своим воротам из 32. Он был признан второй звездой завершившегося поединка. Таким образом, «Флорида» выиграла серию у «Тампы» с результатом 4-1.

Ранее российский вратарь вошел в шорт-лист из трех претендентов на «Везина Трофи» в НХЛ.

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