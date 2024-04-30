В российском регионе запретили продавать алкоголь в майские праздники

В Курганской области запретили продавать алкоголь в розницу 30 апреля, а также 1 мая и 9 мая. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Власти добавили, что паводковая обстановка в регионе улучшается, поэтому было принято решение установить запрет на розничную продажу алкоголя не с 9 по 12 мая, как планировалось ранее, а только на 9 мая. Исключение составит продажа алкоголя при оказании услуг общественного питания.

Также в регионе продолжит действовать запрет на розничную продажу алкоголя 30 апреля и 1 мая, отмечает правительство.

До этого клинический психолог Дарья Яушева посоветовала не злоупотреблять алкоголем перед возвращением к работе после длинных майских выходных. По ее словам, в конце праздников полезно соблюдать примерный режим дня и за пару дней до возвращения к работе следует снова начать ложиться в такое время, чтобы можно было высыпаться.

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