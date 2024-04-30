Путин одобрил проведение фестиваля «Спасская башня»

Президент РФ Владимир Путин одобрил проведение в 2024 году фестиваля «Спасская башня». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов мероприятия.

По данным агентства, российский лидер дал поручение провести XVI Международный военно-музыкальный фестиваль с 23 августа по 1 сентября на Красной площади. Отмечается, что в 2023-м мероприятие отменили и перенесли на следующий год.

Фестиваль «Спасская башня» проходит в России с 2006 года. В нем принимают участие российские и зарубежные военные оркестры, фольклорные коллективы, а также подразделения почетной охраны глав государств. За время своего существования фестиваль принял более 160 коллективов из 56 стран и вошел в тройку самых известных военно-музыкальных фестивалей мира.

До этого московская мэрия рассказала о культурной программе в городских парках на майские праздники. Так, в саду «Эрмитаж» для посетителей проведут экскурсию «Истории сада «Эрмитаж», а в парке «Красная Пресня» пройдет лекция об истории строительства усадеб и храмов.

Ранее Путин поручил провести фестиваль томата в Ставропольском крае.