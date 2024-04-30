Киркоров назвал «карлицей» Рубальскую на шоу «Маска»

Певец Филипп Киркоров посмеялся над ростом поэтессы Ларисы Рубальской в одиннадцатом выпуске шоу «Маска». Ролик опубликован на телеканале НТВ.

Он предположил, что за маской Барби скрывается «карлица», когда жюри пыталось угадать личность гостевого артиста. Затем Киркоров долго извинялся перед Рубальской за свою злую шутку, и 78-летняя знаменитость его простила.

Помимо личности Барби, жюри угадывали личность Кота-2. Высказывались такие предположения, что за новой маской скрываются, например, Марк Тишман, Егор Крид, Эльдар Джарахов, либо же Евгений Папунаишвили и Дмитрий Губерниев. Оказалось, что в образе кота выступал Папунаишвили.

Лариса Рубальская не раз сотрудничала с Киркоровым. Она написала исполнителю слова к песням «Виноват я, виноват» и «Ночной бал». Артистка также работала с Аллой Пугачевой («Живи спокойно, страна», «Доченька»), Иосифом Кобзоном («Синий конверт»), Николаем Караченцовым («Мы в садовников играли») и другими.

До этого сообщалось, что финальный концерт шоу «Маска» отменили из-за трагедии в «Крокусе». Создатели подчеркнули, что съемки последнего выпуска пройдут в павильоне.

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