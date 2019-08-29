Медведчук: дата обмена заключенными между Россией и Украиной не установлена

Глава политсовета партии Украина «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Москва и Киев еще не назначили окончательной даты обмена заключенными, в том числе нет решения относительно осужденного за терроризм Олега Сенцова.

Как отмечается, представленным вопросом на Украине занимаются президент страны Владимир Зеленский и его администрация. По словам Медведчука, переговоры между украинской и российской стороной продолжаются, но конечного вердикта пока нет.

Украинец Сенцов осужден на 20 лет колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. ФСБ России задержала его за членство в диверсионной группе «Правого сектора» (экстремистское движение, запрещенное в России), представители которой планировали теракты в Ялте, Симферополе и Севастополе.

Ранее сообщалось, что Сенцова этапировали в Москву для обмена с Украиной.