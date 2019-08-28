Елизавета II одобрила приостановку работы парламента

Королева Великобритании Елизавета II одобрила предложение премьера Бориса Джонсона приостановить работу парламента до 14 октября, передает РИА «Новости».

Уточняется, что работа будет приостановлена с понедельника, 9 сентября, и не позднее четверга, 12 сентября, до понедельника, 14 октября.

Парламентарии вернутся с каникул 3 сентября и проработают всего несколько дней.

Джонсон ранее объявил, что обратился к королеве с просьбой о приостановке работы парламента до 14 октября, что существенно снижает шансы на то, что депутаты успеют помешать выходу страны из ЕС без соглашения.