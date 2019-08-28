Захарова назвала освобождение Вышинского шагом на пути к справедливости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что освобождение из под стражи главреда РИА Новости Украина Кирилла Вышинского является первым шагом на пути к справедливости в отношении журналиста. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, руководитель новостного портала был освобожден 28 августа Киевским апелляционным судом.

Кирилл Вышинский пребывал под стражей более 400 дней. Суд по предъявленным ему обвинениям еще не состоялся.

Ранее сообщалось, что Вышинского освободили в Киеве.

Журналиста отпустили под личное поручительство. Суд удовлетворил ходатайство защиты.