Выбран глава комитета Рады по свободе слова

Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич станет главой комитета Рады по свободе слова. Об этом рассказал депутат этой же партии Вадим Рабинович, передает РИА «Новости».

По словам Рабиновича, украинская оппозиция смогла заполучить только одно кресло руководителя комитета в Раде. Это был комитет свободы и его возглавит Шуфрич от партии.

«Ничего, что обычно получает оппозиция, мы не получили», — констатировал Рабинович.

Однако он отметил, что представители украинской оппозиции смогли попасть в каждый комитет Рады.

Ранее Шуфрич заявил, что русский язык не является иностранным на Украине.