Трамп обвинил Обаму в присоединении Крыма к России

Президент США Дональд Трамп обвинил экс-американского лидера Барака Обаму в том, что Крым был присоединен к России. Об этом передает «Интерфакс».

Такое заявление нынешний глава США сделал на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, на которой подводили итоги саммита G7.

Трамп считает, что Обаму перехитрили.

Американский лидер винит своего предшественника в том, что тот мог остановить переход Крыма в состав России, но не сделал это.

Также Трамп заявляет, что территория полуострова очень важна. Как отмечает Трамп, там находятся российские подлодки.

Ранее стало известно о ссоре Трампа с лидерами G7 из-за России.