Партия Зеленского предложила по-новому голосовать в Раде

Руслан Стефанчук, депутат партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Руслан Стефанчук заявил, что в Верховной раде могут внедрить новую систему голосования под названием Рада-4. Об этом сообщил телеканал «Наш».

По его словам, после установки новой системы, голосование в Раде будет производиться с помощью отпечатка пальца.

Стефанчук также надеется, что использование Рады-4 начнется уже после зимних каникул депутатов.