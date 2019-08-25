Однопартиец Трампа примет участие в президентской гонке

Бывший конгрессмен от республиканской партии в штате Иллинойс Джо Уолш заявил о своем намерение участвовать в пезидентской гонке, которая пройдет в США в 2020 году. Об этом сообщает Associated Press.

Он заявил, что будет выставляться в качестве кандидата в президенты от республиканской партии.

По мнению Уолша, президент США Дональд Трамп не подходит для Белого дома.

Отмечается, что также за роль кандидата от республиканцев будет бороться бывший губернатор Массачусетса Билл Уэлд.

Ранее сообщалось, что Трамп пообещал пойти на выборы в 2020 году в тандеме с вице-президентом Майком Пенсом.