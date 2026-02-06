Размер шрифта
Стало известно о серьезных разрушениях Славянской ТЭС в результате удара

«Изнанка»: одна из труб Славянской ТЭС обрушилась после удара
The_Wrong_Side/Telegram

На территории Донецкой народной республики (ДНР), контролируемой Вооруженными силами Украины (ВСУ), в результате удара обрушилась одна из труб Славянской тепловой электростанции (ТЭС). Об этом сообщил Telegram-канал «Изнанка».

«Славянская ТЭС. Труба действительно упала», — говорится в сообщении.

Прилагаемые к сообщению фотографии демонстрируют значительное разрушение трубы, от которой осталась лишь нижняя часть.

В конце января на Славянской теплоэлектростанции (ТЭС) произошел пожар вследствие удара. Кадры возгорания показали российские военкоры.

До этого первый вице-премьер и министр энергетики Украины Денис Шмыгаль сообщил, что 22 января оказался самым тяжелым днем для энергетической системы страны после масштабного блэкаута в ноябре 2022 года. Для предотвращения полного коллапса и сохранения работы энергосети «Укрэнерго» пришлось ввести специальные графики аварийных отключений электроэнергии.

Ранее жители городов Украины вышли на протесты из-за отсутствия электричества.
 
