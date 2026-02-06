Кронпринцесса Норвегии извинилась за связи с Эпштейном

Кронпринцесса Норвегии Метте-Марит выразила сожаление из-за своей дружбы со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Содержание сообщений, которыми обменивались Эпштейн и я, не отражает того, каким человеком я хотела бы быть. Я также сожалею о том, в какую ситуацию я вовлекла королевский дворец, особенно короля и королеву», — говорится в заявлении кронпринцессы.

До этого стало известно, что норвежская кронпринцесса более тысячи раз упоминается в новых файлах Эпштейна. Связи Метте-Марит с Эпштейном ранее уже были известны. При этом она утверждала, что не знала о преступной деятельности финансиста и сожалеет о своих контактах с ним.

30 января минюст США опубликовал новую партию документов по делу Эпштейна, в файлах были фотографии с мужчиной, похожим на младшего брата короля Великобритании Карла III.

Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 год организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке и на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек. Следователи выяснили, что самой младшей из них было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, спасти его не удалось.

Ранее сообщалось, что дочери принца Эндрю «были в ужасе» от компроментирующего фото отца у Эпштейна.