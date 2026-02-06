Военный эксперт объяснил причину критической ситуации с авиацией ВСУ

Качество работы Военно-воздушных сил (ВВС) Украины заметно упало из-за ударов российских военных. Об этом «Ленте.ру» сообщил военный эксперт Василий Дандыкин.

«Говоря о неудовлетворительной работе ВВС, президент Украины Владимир Зеленский имеет в виду ПВО, у которой просто не получается сбивать наши ракеты», — сказал он.

Эксперт отметил, что российские силы бьют и по ПВО противника, и по вражеским аэродромам, что сильно усложняет работу украинских ВВС.

15 января телеканал TVP World со ссылкой на заместителя министра обороны Польши Павла Залевского сообщил, что руководство страны планирует передать Украине до девяти своих истребителей МиГ-29. По данным журналистов, Варшава уже приняла решение и ведет обсуждение деталей с Киевом.

До этого премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в своих социальных сетях написал, что королевство передаст Украине истребители Gripen только в случае достижения мирного соглашения с Россией.

Ранее в Чехии заявили, что у них нет самолетов для передачи Украине.