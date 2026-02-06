Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Общество

Педагогов с 25-летним стажем хотят отправить на досрочную пенсию

Слуцкий предложил разрешить досрочную пенсию педагогам с 25-летним стажем
Yuganov Konstantin/Shutterstock/FOTODOM

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил разрешить досрочную пенсию педагогам с 25-летним стажем, даже если их должность не входит в действующий перечень. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Соответствующее предложение он направил премьер-министру России Михаилу Мишустину.

Слуцкий пояснил, что речь идет о педагогах, которые фактически работали с детьми, но не имеют права на досрочную пенсию из-за формальных несоответствий в названии должности или типа образовательной организации.

«Доходит до абсурда: написали «психолог» вместо «педагог-психолог» — и все, права на досрочный отдых нет, хотя работа была та же самая», — пояснил он.

До этого председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов заявил, что педагогам, отработавшим по профессии 25 лет, необходимо назначить постоянную надбавку к фиксированной части пенсии. Существующий порядок расчета пенсий для педагогов все еще вызывает вопросы, отметил депутат.

Ранее в России оценили идею отменить отсрочку пенсии для педагогов.
 
Теперь вы знаете
Дефицит одного витамина есть у большинства россиян. В чем причины нехватки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!