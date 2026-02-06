Педагогов с 25-летним стажем хотят отправить на досрочную пенсию

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил разрешить досрочную пенсию педагогам с 25-летним стажем, даже если их должность не входит в действующий перечень. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Соответствующее предложение он направил премьер-министру России Михаилу Мишустину.

Слуцкий пояснил, что речь идет о педагогах, которые фактически работали с детьми, но не имеют права на досрочную пенсию из-за формальных несоответствий в названии должности или типа образовательной организации.

«Доходит до абсурда: написали «психолог» вместо «педагог-психолог» — и все, права на досрочный отдых нет, хотя работа была та же самая», — пояснил он.

До этого председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов заявил, что педагогам, отработавшим по профессии 25 лет, необходимо назначить постоянную надбавку к фиксированной части пенсии. Существующий порядок расчета пенсий для педагогов все еще вызывает вопросы, отметил депутат.

Ранее в России оценили идею отменить отсрочку пенсии для педагогов.