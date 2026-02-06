Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Общество

Ребенка без сознания обнаружили возле российской школы

В Волгограде ребенка без сознания обнаружили возле одной из школ
Shutterstock

В Волгограде возле школы нашли малолетнего без сознания. Об этом сообщает V1.RU.

Инцидент произошел в Дзержинском районе города. Учащегося пятого класса обнаружили в бессознательном состоянии возле школы №43. Предположительно, мальчик возвращался домой после занятий, упал с раскатанной горки и потерял сознание.

До этого житель Приморья потерял сознание на морозе и чуть не замерз. Он вышел на улицу в легкой одежде и ударился головой. Мужчина пролежал на морозе ри часа. После этого его обнаружили прохожие и вызвали скорую. Позже медики диагностировали у пострадавшего ушиб мозга, рану на голове, переохлаждение и субдуральную гематому.

Ранее двое подростков едва не замерзли, гуляя по лесу.
 
Теперь вы знаете
Дефицит одного витамина есть у большинства россиян. В чем причины нехватки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!