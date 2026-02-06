Ребенка без сознания обнаружили возле российской школы

В Волгограде ребенка без сознания обнаружили возле одной из школ

В Волгограде возле школы нашли малолетнего без сознания. Об этом сообщает V1.RU.

Инцидент произошел в Дзержинском районе города. Учащегося пятого класса обнаружили в бессознательном состоянии возле школы №43. Предположительно, мальчик возвращался домой после занятий, упал с раскатанной горки и потерял сознание.

До этого житель Приморья потерял сознание на морозе и чуть не замерз. Он вышел на улицу в легкой одежде и ударился головой. Мужчина пролежал на морозе ри часа. После этого его обнаружили прохожие и вызвали скорую. Позже медики диагностировали у пострадавшего ушиб мозга, рану на голове, переохлаждение и субдуральную гематому.

Ранее двое подростков едва не замерзли, гуляя по лесу.