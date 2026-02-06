Размер шрифта
Общество

В Африке убегавшего от слонов мужчину загрыз крокодил

Daily Mail: в Замбии мужчину, убегавшего от слонов, загрыз крокодил


В Замбии бежавшего от слонов мужчину загрыз крокодил, пишет Daily Mail.

По данным полиции, Дин Ниренда рыбачил вместе с двумя друзьями, когда мужчины неожиданно столкнулись с разъяренными слонами. Все трое бросились бежать, а Ниренда в попытке скрыться нырнул в ручей неподалеку от реки.

«Именно в этот момент на него напал крокодил, укусив за правое бедро», — сообщил представитель местной полиции Робертсон Мвеемба.

Полиция сообщила, что мужчине удалось отбиться от рептилии, ударив ее палкой, после чего он самостоятельно выбрался из воды. Его товарищи, наблюдавшие происходящее с берега, подбежали и вынесли пострадавшего в безопасное место.

«Они пытались остановить кровотечение», — рассказал офицер, добавив, что пострадавшего спасти не удалось.

Власти отмечают, что в Замбии наблюдается рост численности слонов, и конфликты между людьми и дикой природой только увеличиваются. Река Луангва, протекающая через Национальный парк Южная Луангва, по данным специалистов, является местом обитания одной из самых высоких концентраций нильских крокодилов в Африке.

Правительство Замбии и службы охраны природы регулярно призывают местных жителей и туристов соблюдать особую осторожность в районах с высокой активностью дикой фауны.

Ранее многодетная мать голыми руками скрутила крокодила и отнесла его в ручей.
 
