Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Общество

Органы из морга больницы Петербурга покупала школа бальзамировщиков и танатопрактиков

Mash: органы из морга Александровской больницы поставляли в школу анатомии
AnabiosS танатопрактика | Обучение | Продукция/VK

В покупке органов из морга Александроской больницы подозревают компанию AnabiosS — это «школа» для бальзамировщиков и танатопрактиков-реставраторов. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Невостребованные тела умерших заведующий моргом больницы продавал ООО AnabiosS. По данным «Фонтанки», организация была зарегистрирована пять лет назад, два года назад ее доход составил 6 млн рублей. Компания занимается обучением бальзамировщиков тел и танатопрактиков-реставраторов.

По данным следствия, представитель частной медкомпании вступил в сговор с заведующим моргом Александровской больницы. Медик получал от «клиента» не менее 500 тысяч рублей в месяц за продажу органов и тканей. Возбуждено несколько уголовных дел.

Ранее россиянке, пытавшейся продать собственную почку, дали реальный срок в Казахстане.
 
Теперь вы знаете
Дефицит одного витамина есть у большинства россиян. В чем причины нехватки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!