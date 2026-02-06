Органы из морга больницы Петербурга покупала школа бальзамировщиков и танатопрактиков

В покупке органов из морга Александроской больницы подозревают компанию AnabiosS — это «школа» для бальзамировщиков и танатопрактиков-реставраторов. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Невостребованные тела умерших заведующий моргом больницы продавал ООО AnabiosS. По данным «Фонтанки», организация была зарегистрирована пять лет назад, два года назад ее доход составил 6 млн рублей. Компания занимается обучением бальзамировщиков тел и танатопрактиков-реставраторов.

По данным следствия, представитель частной медкомпании вступил в сговор с заведующим моргом Александровской больницы. Медик получал от «клиента» не менее 500 тысяч рублей в месяц за продажу органов и тканей. Возбуждено несколько уголовных дел.

Ранее россиянке, пытавшейся продать собственную почку, дали реальный срок в Казахстане.