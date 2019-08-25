На двух свадьбах в Якутске отравились 36 человек
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В Якутске 36 человек отравились на свадьбах в двух ресторанах одной сети. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора, передает РИА «Новости».
По информации ведомства, все отравившиеся употребляли пищу из ресторанах одной сети.
Ранее Роспотребнадзор информировали о 33 случаях возникновения острой кишечной инфекции в Якутске.
Уточняется, что с отравлением госпитализированы 23 больных.
В ведомстве пояснили, что временно деятельность ресторанной сети приостановлена.
В настоящее время проводится эпидемиологическое расследование по установлению источника возникновения инфекции.
Ранее сообщалось, что почти 30 человек попали в больницу после свадьбы в Закарпатье.