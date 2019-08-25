Трамп заявил о возможном приглашении Путина в G7

Президент США Дональд Трамп не исключил возможного приглашения Российского лидера Владимира Путина на следующий саммит G7, который пройдет в Америке. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, присутствие России на саммите США вполне вероятно.

Трамп также подтвердил информацию о том, что на встрече G7 лидеры стран обсуждали возвращение России в состав G8. Он уточнил, что пока неясно присоединится ли страна к «большой восьмерке» или нет.

Ранее сообщалось, что американский лидер и французский президент Эммануэль Макрон заявили о возможном возвращении России в G7