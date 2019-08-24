Саммит G7 официально открылся во Франции

В Биаррице на юге Франции состоялось официальное открытие саммита G7. Об этом передает РИА «Новости».

Как известно, участниками саммита станут председатель Евросовета Дональд Туск, глава правительства Британии Борис Джонсон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, а также его японский и итальянский коллеги Синдзо Абэ и Джузеппе Конте.

Помимо них, в саммите поучаствует канцлер Германии Ангела Меркель, президент США Дональд Трамп и лидер Фрацнии Эмманюэль Макрон.

По официальной программе, в первый день саммита у лидеров «большой семерки» намечен совместный ужин.

Ранее назвали главную задачу и цели саммита G7.