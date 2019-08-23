Путин поручил симметрично ответь США на запуск новой ракеты

Президент России Владимир Путин поручил Минобороны, МИД страны и другим ведомствам подготовить симметричной ответ на испытание США новой крылатой ракеты. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Требование было выдвинуто в ходе срочного совещания с членами Совета безопасности.

Президент напомнил, что американская сторона провела испытательный пуск 18 августа 2019 года крылатой ракеты наземного базирования. Это оружие относится к категории запрещённого по Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), из которого Вашингтон вышел 2 августа.

«Очевидно, что оно не было импровизацией, а стало очередным звеном в цепи давно планировавшихся и осуществлявшихся ранее мероприятий», — сказал российский глава.

Он добавил, что Россия никогда не хотела и не будет участвовать в гонке вооружений, однако в связи со складывающимися обстоятельствами, необходимо проанализировать уровень угрозы действий США и принять исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа.

Данное поручение Путин адресовал Миноборы РФ, российскому МИД и другим профильным ведомствам.

Ранее сообщалось, что США провели нарушающие ДРСМД испытания крылатой ракеты.