Премьер-министр Израиля приказал военным любыми способами противостоять Ирану

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что отдал приказ военным делать все необходимое для противодействия иранской угрозе. Об этом он заявил в интервью местным СМИ.

По его словам, он дал силам безопасности свободу действий для того, чтобы сорвать заговоры против Израиля со стороны Ирана.

«Иран — это государство, которое поклялось уничтожить Израиль», — подчеркнул Нетаньяху.

Он также отметил, что Тегеран пытается создать базы против Израиля в Ливане, Сирии, Ираке и Йемене.

Ранее сообщалось, что Биньямин Нетаньяху потребовал наказать Иран автоматическими санкциями.