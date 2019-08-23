Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прибыла в Киев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России на Украине.

В пресс-службе посольства подтвердили, что Москалькова прилетела в столицу украинского государства и сейчас находит в гостинице.

Ранее сообщалось, что Москалькова летит в Киев.