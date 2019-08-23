Кличко отметил особый статус Севастополя

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Севастополь на Украине обладает «особым статусом». Об этом сообщает NewsOne.

По его словам, по законодательству Украины, особый статус предполагает, что главы населенных пунктов также являются руководителями городской администрации.

Однако, отметил мэр, украинские власти пытаются ограничить полномочия киевского мэра.

Политик пояснил, что власти страны заинтересованы в том, чтобы превратить должность мэра в номинальную.

«Сидеть рассказывать, что он мэр, ленточки перерезать и цветы к памятникам класть», — уточнил Кличко.

Ранее Кличко попросил украинского лидера Владимира Зеленского не лишать Киева денег.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.